В Тульской области снижается количество новых случаев заражения COVID-19

В Тульской области за последние сутки выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, такой же показатель был выявлен вчера, 22 января.

Четвертый день в регионе фиксируются менее 200 новых заболевших. На данный момент всего в области коронавирусом заразились 27 489 человека.

Напомним, масочный режим в Тульской области сохранится, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут минимум 60% населения.

Кстати, кабинет для вакцинации населения от коронавируса появится в ТРЦ «Гостиный двор».

За сутки выздоровели и были выписаны 202 человек. Всего ковидом в регионе переболели 24 607 пациентов.

Летальных случаев за минувшие сутки — 5.