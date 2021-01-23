В Тульской области снижается количество новых случаев заражения COVID-19

В Тульской области снижается количество новых случаев заражения COVID-19

В Тульской области за последние сутки выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, такой же показатель был выявлен вчера, 22 января.

Четвертый день в регионе фиксируются менее 200 новых заболевших. На данный момент всего в области коронавирусом заразились 27 489 человека. 

Напомним, масочный режим в Тульской области сохранится, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут минимум 60% населения.

Кстати, кабинет для вакцинации населения от коронавируса появится в ТРЦ «Гостиный двор».

В Тульской области снижается количество новых случаев заражения COVID-19

 

В Тульской области снижается количество новых случаев заражения COVID-19

За сутки выздоровели и были выписаны 202 человек. Всего ковидом в регионе переболели 24 607 пациентов.

Летальных случаев за минувшие сутки — 5.

 

 

 

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