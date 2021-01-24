В Тульской области снижается число новых заболевших коронавирусом

В Тульской области за последние сутки зафиксировано еще 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе «ковидом» заболели 27 679 человек.

Отметим, что показатели забоеваемости в области падают последние несколько дней. Так, с начала декабря число новых заболевших ежедневно превышало две сотни человек.

Также снижение новых случаев заместно и в общероссийской статистике. За сутки в стране подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 127 в 85 регионах.

Кроме того, в Тульской области выздоровели и были выписаны за последние сутки 203 человека. Всего коронавирусом переболели 24 810 человек. Зафиксировано и 7 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего от ковида в регионе скончались 952 человека.