В «Список памяти» медиков, скончавшихся от COVID-19, включили врача и фельдшера из Тульской области

По состоянию на 25 января, имена 18 медицинских работников из Тульской области значатся в «Списке памяти» скончавшихся от коронавируса.



За последнее время в список попали еще два медика. Это детский хирург Константин Баранов и фельдшер Елена Сергеечева.



— Баранов Константин Викторович, 49 лет, детский хирург, Тула



— Сергеечева Елена Владимировна, 63 года, фельдшер, Здравпункт АО НПО «Базальт», Тула



— Меньшиков Григорий Иванович, 61 год, терапевт, г. Донской, Тульская область



— Титаренко Маргарита Борисовна, 69 лет, врач лабораторной клинической диагностики, Центральная районная больница, г. Богородицк, Тульская область



— Наумова Ирина Алексеевна, 60 лет, санитарка, Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева, Тула



— Логвинова Любовь Васильевна, 69 лет, фельдшер, Тёпло-Огарёвская ЦРБ, п. Тёплое, Тульская область



— Елагина Валентина Ивановна, 64 года, медицинский статистик, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область



— Донушкин Алексей Вячеславович, 58 лет, терапевт, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область



— Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область



— Петровский Игорь Васильевич, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область



— Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область



— Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая больница, Тула



— Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула



— Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская больница №9, Тула



— Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула



— Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница



— Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница №11, Тула



— Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница.