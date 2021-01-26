В Тульской области открыли 24 новых пункта для вакцинации от коронавируса

С сегодняшнего дня в Тульской области начали работу еще 24 кабинета вакцинации, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего же на территории области теперь функционируют 36 прививочных кабинетов, где можно получить вакцину от коронавируса.

Всего в регион поступило 23 600 доз вакцины «Спутник V». Всего в регионе на текущий момент привились 5 000 человек. Напомним, что нижний возрастной порог для вакцинации — 18 лет, верхний не установлен.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно следующими способами:

— через портал Госуслуг.

— по телефонам единого центра записи на прием к врачу: 8 (800) 4503303, 8 (4872) 33-83-77, или на сайте Доктор71.

- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где есть кабинеты вакцинации.

Перед вакцинацией пациент проходит обязательный осмотр. Ему замеряют давление и температуру, а также спрашивают о противопоказаниях к прививке. Напомним, что прививку не делают:

— людям с температурой;

— при наличии инфекционных и простудных заболеваний;

— при обострении хронических заболеваний;

— если человек переболел коронавирусом (антитела сохраняются минимум на полгода);

— при контакте с больными коронавирусом. Для вакцинации должно пройти не менее 14 дней с момента последнего контакта.

Подробнее о противопоказаниях и побочных эффектах мы писали ранее.

Вакцинация проходит в 2 этапа: сначала делают первую прививку, а спустя 21 день вводят второй компонент. Каждый привитый получает памятку с датой введения второго компонента и подробными рекомендациями. После обработки информации о введении двух компонентов пациент получает в личном кабинете в Госуслугах qr-код сертификата вакцинации.

Вакцинацию проводят в следующих медучреждениях: