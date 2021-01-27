В Новомосковске огромную яму на одной из центральных улиц заложили льдом, песком и кирпичами

В группе «Подслушано Новомосковск» пользователи выложили видеозапись ремонта дороги на улице Куйбышева. Там образовалась довольно внушительная яма прямо посередине проезжей части. На видео запечатлено, как двое рабочих берут из ковша «спецсмесь» из песка и льда и закидывают ее в яму. Затем заплатку укрепляют щебнем и старыми кирпичами. Утрамбовано было все с помощью ноги.

В комментариях новомосковцы отметили, что за день до этого в паблике выходил пост с жалобой на эту яму. За реакцию администрацию жители похвалили, а вот за качество ремонта поставили «неуд».