COVID-19 отступает? Для Тульской области смягчили ряд коронавирусных ограничений

COVID-19 отступает? Для Тульской области смягчили ряд коронавирусных ограничений

26 января Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 

Так, до 11 февраля продлен установленный ранее запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Также на две недели продлено требование о самоизоляции для граждан старше 65 лет, кроме тех, у кого после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней и при условии предъявления ими сертификата профилактических прививок, содержащего сведения о прохождении вакцинации против COVID-19. 

Но теперь допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на культурных и зрелищных мероприятиях (выставках, концертах, спектаклях, представлениях, включая цирковые) увеличивается с 30 до 50%. А на спортивных мероприятиях – с 10 до 50%. 

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