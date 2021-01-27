С тульских улиц продолжают вывозить снежно-грязевые кучи

В Туле продолжается вывоз снега. Ночью 9 бригад убирали снег на 1-ом проезде М. Расковой, 2-ом проезде Гастелло, на Демидовской плотине, улицах Фучика, Ф. Энгельса. Кучи снежных масс вывозили на проспекте Ленина, улицах Н. Руднева, Пузакова, Оружейной. Вывезено свыше 1600 куб. м снега. К уборке дорог и обработке противогололедными материалами привлечено 109 единиц техники.

Днем 8 бригад рабочих продолжают работы по уборке и вывозу снега на улицах Вильямса, Щегловская засека, Болдина, М. Горького. На улицах 9 Мая и Пролетарской запланирован сбор и вывоз куч. Уборку снежных масс и обработку противогололедными материалами проводят силами 128 рабочих, привлечено 105 единиц техники.

Также продолжается уборка городских кладбищ. Сегодня на Всехсвятском и кладбищах № 1, 2, 3, 4 запланирован сбор мусора, распиловка упавших деревьев, вывоз порубочных остатков, уборка снега и россыпь противогололедного реагента. В работах задействованы 7 единиц техники и 17 рабочих.