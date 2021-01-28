Количество выявленных случаев COVID-19 в Тульской области продолжает снижаться

По данным на 27 января в Тульской области выявили еще 181 случай заболевания коронавирусом. Отметим, что число заболевших продолжает снижаться. Вчера было зарегистрировано 185 случаев. Всего же коронавирусом в регионе заболели 28 233 человека.

Статистику летальности пополнили еще 6 случаев. Всего от COVID-19 в Тульской области скончались 972 пациента.

Также за минувшие сутки выздоровели 194 человека. Всего от коронавируса вылечились 25 396 туляков.

Напомним, что вчера в регионе смягчили ряд коронавирусных ограничений. По-прежнему под запретом развлекательные, публичные и досуговые мероприятия. Допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на культурных и зрелищных мероприятиях (выставках, концертах, спектаклях, представлениях, включая цирковые) увеличилась с 30 до 50%, на спортивных мероприятиях – с 10 до 50%. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен на 2 недели, кроме тех, у кого после заключительного этапа вакцинации прошло 14 дней и при условии предъявления ими сертификата профилактических прививок, содержащего сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.