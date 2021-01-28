Четыре тульских УК не убирали снег во дворах многоквартирных домов

Четыре тульских УК не убирали снег во дворах многоквартирных домов

Прокуратура Советского района Тулы проверила качество выполнения работ по уборке снега во дворах округа, сообщает пресс-служба областного ведомства. 

В ходе проверки выяснилось, что управляющие компании ООО «Астек», ООО «АСС-Техник», ОАО Фирма «Рэмс» и ООО «УК №1» не чистили от снега проезды и тротуары во дворах многоквартирных домов округа, а также не обрабатывали их пескосоляной смесью. 

Руководителям УК были внесены представления. Их исполнение находится на контроле в районной прокуратуре. 

Кроме того, в отношении должностных лиц управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил содержания жилых домов.

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru