Четыре тульских УК не убирали снег во дворах многоквартирных домов

Прокуратура Советского района Тулы проверила качество выполнения работ по уборке снега во дворах округа, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что управляющие компании ООО «Астек», ООО «АСС-Техник», ОАО Фирма «Рэмс» и ООО «УК №1» не чистили от снега проезды и тротуары во дворах многоквартирных домов округа, а также не обрабатывали их пескосоляной смесью.

Руководителям УК были внесены представления. Их исполнение находится на контроле в районной прокуратуре.

Кроме того, в отношении должностных лиц управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил содержания жилых домов.