Тульская администрация предъявила претензии подрядчику из-за протечек крыши в ЦО №12

В администрации Тулы прокомментировали ситуацию с протекающей крышей здания школы в ЦО №12 по улице Литейная в Зареченском районе. Так, ремонт кровли там, как оказалось, был проведен еще в 2018-м году.

Но качество ремонтных работ оставляет желать лучшего. В результате с 2019-го года школу периодически заливает.

— Неоднократно в ЦО № 12 осуществлялся комиссионный выезд сотрудников управления капитального строительства города Тулы, управления образования администрации города Тулы. Комиссия вынесла заключение о необходимости устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядной организации, выполнившей ремонт, в установленные комиссией сроки, — говорится в сообщении администрации Тулы.

При этом подрядчик обязался провести ремонт кровли в рамках гарантийных обязательств и устранить последствия потопов внутри помещений. Но работы были выполнены не в полной мере и ненадлежащим образом.

Повторный ремонт крыши планируется провести в 2021-м году с последующим взысканием потраченных средств с компании подрядчика.

Напомним, о том, что крыша в школе постоянно протекает, потолок может рухнуть на головы детям, а вода течет по проводке, сообщили родители учеников.