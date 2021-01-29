От коронавируса в Тульской области привились более 15,5 тысяч человек

В настоящее время на территории тульского региона функционируют 39 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Также сейчас продолжается выездная вакцинация, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня выездная вакцинация проводилась в деревне Алешня. Мобильный комплекс оснащен местом для осмотра и проведения вакцинации, а также в нем созданы все необходимые условия для хранения препарата.

«Прививочная кампания набирает обороты — к ней присоединяются производственные коллективы, активно прививаются сельские жители. На сегодня в регионе прошли вакцинацию более 15 с половиной тысяч человек. На следующей неделе вакцинация будет продолжена, откроется еще несколько прививочных кабинетов в Туле и районах области», — сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.