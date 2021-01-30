Утопая на пути к знаниям: в Туле затапливает школу ЦО №12

В Туле заливает здание школы ЦО №12 на улице Литейная в Зареченском районе Тулы. Родители учеников бьют трегову — крыша течет уже давно, но меры никто не принимает.

А тем временем классы школы буквально затапливает. Фотографии были сделаны в школе учениками. На кадрах видно, в каком плачевном состоянии находится потолок школы, и в каких лужах приходится утопать детям на пути к знаниям.

- Ужасно, что детей гоняют из класса в класс. Ужасно, что это сыпется, хорошо, что еще не на голову кому то! Хотя с такой протечью это вполне возможно скоро произойдет. А проводка?!!!! Там течь по проводам!!! — негодует одна из родительниц.

Также туляки сообщают, что с данной проблемой не первый год обращались в различные инстанции, но реакции не последовало.

В администрации Тулы в происходящем обвинили подрядчика, который ремонтировал кровлю школы в 2018-м году.