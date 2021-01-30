Статистика выявленных случаев COVID-19 в Тульской области понемногу идет на спад

По данным на 30 января в Тульской области было зарегистрировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Показатель понемногу снижается. Вчера было выявлено 173 случая, позавчера — 181. Всего же в регионе ковидом заболели 28 754 человека.

Если статистика выявленных случаев понемногу идет на спад, то с летальностью дело обстоит наоборот. За сутки в регионе зарегистрировали 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. По данным на 29 января было зарегистрировано также 10 смертей, 28 января—7, 27 января—6. Всего в области от COVID-19 умерли 999 человек.

Также за сутки от коронавируса вылечились 190 туляков. Лечение продолжают 1 781 пациент. Общее число выздоровевших в регионе составляет 25 974 человека.